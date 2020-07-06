Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

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Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 31 mağlup eden Trabzonspor'da, bordomavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 31 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Bordomavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı.

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