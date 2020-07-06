Trabzon´da galibiyet coşkusu

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<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un, Süper Ligin 30´ncu haftasında deplasmanda Galatasaray´ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.<br>Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı´nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Taraftarların meşale yakması ve tezahürat yapması<br>-Kalabalık taraftarlardan görüntüler<br>-Arabaları sallayan taraftarlardan görüntüler<br>-Detaylar<br>DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-07-06 00:16:41<br>

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