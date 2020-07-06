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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, 36 yıl sonra ilke imza attı

DHA

Tolga Sağlam/TRABZON, (DHA)-Süper Lig´in 30´uncu haftasında deplasmanda Galatasaray´ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 36 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor. 30´uncu haftadaki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ayrıca 36 yıl sonra da bir sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan namağlup ayrıldı. 1974-75 sezonundan buyana...

Trabzonspor, 36 yıl sonra ilke imza attı

<br>Tolga Sağlam/TRABZON, (DHA)-Süper Lig´in 30´uncu haftasında deplasmanda Galatasaray´ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 36 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı.<br>Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon uzun serilere de imza atıyor. 30´uncu haftadaki Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ayrıca 36 yıl sonra da bir sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı maçlardan namağlup ayrıldı.<br>1974-75 sezonundan buyana Türkiye´nin en üst ligi şu an ki adıyla Süper Lig´de mücadele eden Trabzonspor, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı. En son 1983-84 sezonunda ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda yenilmeyen bordo-mavililer, 36 yıl aradan sonra bu sezon yine ezeli rakipleriyle oynadığı maçları namağlup tamamladı.<br>Daha önce 1975-76-1981-82 ve 1983-84 sezonlarında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan namağlup ayrılan bordo-mavililer, bu sezon Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçı 2-1 kazandı, Beşiktaş´ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2´lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile de ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalıp deplasmanda 3-1 mağlup etti.<br>YEREL GAZETELER: BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ<br>Yerel gazeteler, Süper Lig´in 30´uncu haftasında Trabzonspor´un deplasmanda Galatasaray´ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, `biz bitti demeden bitmez´ yorumlarını yaptı. Karadeniz gazetesi, "Adımız Trabzon namımız Fırtına, biz bitti demeden bitmez", Taka gazetesi, "Fırtına bitti demeden bitmez", Kuzey Ekspres gazetesi, "Bu fırtına bitmez!", "Deplasmanda Galatasaray´ı net skorla 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir´in arkasına dayandı!", Günebakış gazetesi, "Biz bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar VAR´ız", Karadeniz´de Sonnokta gazetesi, "Şampiyonluk yürüyüşü", "Galatasaray´ı İstanbul´da deviren Trabzonspor, mutlu sona kararlı adımlarla ilerliyor" başlıklarını kullandı.<br>YENİLMEZLİK VE DIŞ SAHA SERİSİNDE REKORA KOŞUYOR<br>Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte bu sezon hem dış saha hem de üst üste yenilmeme rekorlarına imza attı. 28 maç ile 1983-84 sezonunda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşan ve bu tarihten sonra 2010-11 sezonunda elde ettiği üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini bu sezon bitime 4 hafta kala yakalayan bordo-mavililer, Çarşamba günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16´ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak. Galatasaray galibiyetiyle ayrıca bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini 12´ye çıkaran Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kayserispor deplasmanlarında da kaybetmemesi durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte 14 maçla tarihinin en uzun serisine imza atacak.<br>SOSA KARİYER REKORUNA KOŞUYOR<br>Süper Lig´in 30´uncu haftasında Trabzonspor´un deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Galatasaray karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 7´nci golünü kaydeden kaptan Jose Sosa, kariyerinde Beşiktaş forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16 sezonundaki sayısını yakaladı. Söz konusu sezonda 7 gol kaydeden ve bu sezon 30´uncu haftada bu sayıya ulaşan Sosa, kalan haftalarda bir gol daha bulması durumunda kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak. Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-07-06 10:49:07<br>

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