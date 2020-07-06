Trabzon’da maske takmayanlara ceza yağdı

Trabzon’da maskesiz gezen vatandaşlara ceza yağdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 53 kişiye toplam 47 bin 700 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimler sonucunda Vakfıkebir ilçesinde 4, Çaykara ilçesinde 2, Ortahisar ilçesinde19, Dernekpazarı ilçesinde 1, Araklı ilçesinde1, Yomra ilçesinde 3, Akçaabat ilçesinde 9, Köprübaşı ilçesinde 13, Of ilçesinde 1 olmak üzere toplam 53 kişinin maske takmadığı belirlenirken bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci Maddesine göre toplam 47 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.