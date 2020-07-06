Abdulkadir Özdemir: "Play-off oynamak istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, playoff oynamak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başaralı orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir, sezon başında playoff hedeflediklerini belirterek, "Çok mücadele verdik. Şu anda playoff potasının içerisindeyiz. Hem kulübün hem de bizim kariyerimiz açısından playoff’ların oynanmasını istiyoruz” dedi.

TFF’nin playoff’lar konusunda vereceği kararı beklediklerini söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, “TFF 1. Lig oynanıyor. Ama 2. Lig’ler oynanmıyor. Bizim ligimiz tescil edildi. Ama biz playoff’ların oynanmasını istiyoruz. Biz aylarca çalıştık, emek verdik. Hakkımız olan playoff’ların oynanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

TFF’nin playoff'ların oynanmaması yönündeki kararının kendileri açısından hayal kırıklığı olacağını da belirten 29 yaşındaki futbolcu, “Şimdi buradan da TFF 1. Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Hem kulübün hem de biz futbolcuların kariyeri açısından playoff oynanmasını istiyoruz. Aylarca bugünü bekledik. Hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

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