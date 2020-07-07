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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcakların ve nemin Temmuz ayından itibaren artmaya başlaması ile birlikte yöre halkı yaylalara akın ederken, bir çok yaylada içme suyu sorunu ve elektrik kesintileri baş gösterdi.

Honefter Yaylası sakinleri çaresizlik içinde içme suyu ve elektrik sorunlarının çözülmesini bekliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcakların ve nemin Temmuz ayından itibaren artmaya başlaması ile birlikte yöre halkı yaylalara akın ederken, bir çok yaylada içme suyu sorunu ve elektrik kesintileri baş gösterdi.
Bu yaylalardan biri de Trabzon’un Düzköy ilçesinin Honefter Yaylası. Yayla sakinleri son dönemde sürekli içme suyu sorunu ve elektrik kesintisi yaşadıklarını belirterek sorunlarının bir an önce çözülmesini istediler.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Civelek, yaşanan sorunlar yüzünden çaresiz kaldıklarını belirterek bu konuda her türlü çabayı sarf etmelerine rağmen sorunun çözülemediğinden yakındı. Geçmişte yaylanın su ihtiyacının Çağırbağı Belediyesi ve yayla halkı işbirliğinde çözüldüğünü kaydeden Civelek, “Yaz aylarını dededen kalma Honefter Karabdal Yaylası'nda geçiriyoruz. Yaylamızın su ihtiyacını geçmişte Çağırbağı Belediyesi ile halk işbirliğinde yapıldı. Artezyen kuyusu açılıp elektrikli su motoru takıldı. Yaylamızın su ihtiyacını karşılayacak şebeke projesiz yapıldığından manuel motorluydu. Belirli saatlerde çalıştırılıyordu. Masrafını Çağırbağı Belediyesi karşılıyordu. Büyükşehir yasası çıkınca TİSKİ’ye geçmesi gerekirken su yönetimi halka bırakıldı. Halk projesi ve inisiyatifi ile yapıldığından şebeke sıkıntılar yaşattı. Yıldırım düşmelerinde birkaç kez motoru yandı. Geçen yıl da motoru yandı. Geçen yıl 'TİSKİ’ye teslim edelim' denildi. Elektrik borcu vardı. Borcu ödenirse teslim alınacağı söylendi. 170 haneden 150 lira toplandı. Borç ödendi. Bu sefer de su teslim alınacakken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘bu alan meradır’ söylemi ile su TİSKİ'ye devredilemedi. Halk çaresiz kalınca muhtarlık hane başına 500 TL alarak yeni artezyen kuyusu açtırdı. Güçlü bir motor alındı. Mevcut elektrik, güçlü motoru çalıştıramadı. Trafo değiştirildi. Yeni trafo değişiminde 56 hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyonu yandı. Güçlü motor zaman ayarlı ve otomatik çalıştırdı. Bu seferde faz noksanlığı çıktı" dedi.
Muhtarlarının ilgili kurumlara telefon, mesaj çekmelerini ve faz noksanlığının giderilmesini talep etmesine rağmen sonuç alamadıklarını belirten Civelek "Muhtarımızın mücadele içinde. Halk çaresiz. Bu yeni motorun da yanabileceği söyleniyor. Yaylamızın içme suyu ve elektrik sorunun çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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