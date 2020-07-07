Trabzonspor, Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak

<br>Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Fraport TAV Antalyaspor´u mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir haftayı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.<br>Süper Lig´de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, 31´inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u ağırlayacak. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, yarın Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.<br>ÇİMŞİR´DEN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR<br>Trabzonspor´da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı´nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da Costa da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle son oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Joao Pereira´nın bu maçta ilk 11´de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir´in ayrıca cezalı Da Costa´nın yerine de stoperde Campi´ye forma vermesi bekleniyor.<br>ANTALYASPOR İLE 48´İNCİ RANDEVU<br>Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 48´inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 47 maçta Trabzonspor´un 29, Fraport TAV Antalyaspor´un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 87 gol kaydederken, kalesinde 45 gol gördü. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1 kazandı.MUHTEMEL KADRO<br>Bordo-mavililerin yarın oynanacak Antalyaspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth."<br>SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf<br>CEZALI: Da CostaDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-07-07 09:44:12<br>
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