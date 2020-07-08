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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor

DHA

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor


Selay SAYKALMehmet Can PEÇE/YOMRA(Trabzon), (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi´nde etkili olan sağanak nedeniyle Trabzon'un Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı, Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu göle döndü.
Trabzon´un Yomra ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkın riski oluştu. Özdil-Oymalı grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı grup yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Sürmene ilçesinde sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi.  
Rize´de etkili olan sağanak nedeniyle Güneysu, Derepazarı ve İyidere ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.   
SEL VE HEYELAN UYARISI VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon, Giresun, Ordu, Rize ve Artvin´de yerel olarak kuvvetli, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL-Mehmet Can PEÇE
2020-07-08 17:21:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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