Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (3)

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MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Trabzon´da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2´si yaşlı ve yatalak, 2´si bebek 14 kişiyi tahliye ederek güvenli alana ulaştırdı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL

2020-07-08 22:40:09



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