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Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı Köprübaşı’nda heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı

İHA

Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.

Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı Köprübaşı’nda heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı

Trabzon’un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.
Trabzon’da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek, 2’si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7’si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.

Köprübaşı’nda ev heyelan nedeniyle yıkıldı
Köprübaşı ilçesinde de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı. Yağmurlu Mahallesi Abolu mevkiinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup’un evi tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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