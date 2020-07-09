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Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, ev çöktü, yollar kapandı

DHA

Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, ev çöktü, yollar kapandı


Selçuk BAŞARSelay SAYKALSinan UÇARArzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA)- DOĞU Karadeniz´de etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon´da 3 katlı bina ile yollar çöktü, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Baskın yaşanan şantiyedeki 15 işçi son anda kaçarak kurtuldu. Sel sularının ortasında kamyonetiyle kalan bir sürücü ise kurtarıldı.
Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, Trabzon, Rize ve Artvin´de son 24 saatte metrekareye düşen 130 kilogram dolayında yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon´un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Evin su dolmaya başlaması üzerine Abdullah Uzun Yakup ile gelini Muazzez Uzun Yakup son anda kaçarak kurtuldu. Muazzez Uzun Yakup, "Ben 46 yaşındayım. Böyle bir afet görmedim. Evin her tarafından su çıkmaya başladı. Sadakamız varmış. Evden kaçtık bina çöktü. O anların şokunu atlatamadım. Çok korktuk" dedi.
MAHSUR KALAN 24 KİŞİ KURTARILDI
Sürmene ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde de heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Yomra´nın Kıratlı Mahallesi'nde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2´si yaşlı ve yatalak, 2´si bebek, 14 kişiyi tahliye etti.
ŞANTİYEYİ SEL BASTI
Yomra ilçesinde Özdil-Oymalı grup yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Gülyurdu Mahallesi'nde ise yol şantiyesi sel suları altında kaldı. Şantiyede çalışan 15 işçi, selin geldiğini son anda fark ederek araçlarına sığındı. Hasarın meydana geldiği şantiyedeki sel anı kameraya yansıdı. 
SELİN ORTASINDA KALDI
Yomra ilçesinde Bayram Kabil, kamyonetiyle selin ortasında mahsur kaldı. Yamaçtan gelen heyelanla dereye sürüklenme tehlikesi taşıyan sürücünün yardımına yol açma çalışması yürüten kepçe operatörü yetişti. Sürücü kamyonetiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, beraberinde Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile birlikte sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulundu.
RİZE'DE DERE TAŞTI
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Köprübaşı Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE
2020-07-09 12:45:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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