Çukurçayır’a yeni yaşam alanı

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi, Çukurçayır Mahallesi’nde yaptığı parklara bir yenisini daha ekliyor.

Çukurçayır mahallesinde eskiden halı saha olarak kullanılan 5 bin m2 alana yeni bir yaşam parkı yapılacak. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentleşmeyle birlikte nüfus yoğunluğunun oldukça arttığı Çukurçayır’da yaşam parkı projesinin mahalleye yeni bir nefes alanı kazandıracağını söyledi.

Projeyi bir ay içinde ihaleye çıkaracaklarını belirten Başkan Genç, proje içinde seyir kulesi, ahşap yürüyüş platformu ile kafe tarzında ünitelerin yer alacağını kaydetti. Genç, “Ortahisar’ımızı tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi yeşille anılan bir ilçe haline getireceğiz. Yeşille müsemma bir Ortahisar’ı hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar geçen altı yıllık zaman diliminde 100’ün üzerinde park projesine imza attık. Bunun yanında eski parklarımızı bakım ve onarımdan geçirip, yeniden düzenleyerek kullanıma uygun hale getirdik. Sadece 2020 yılında bakım ve onarım dahil olmak üzere 11 adet park projesi yaptık. Bununla yetinmeyerek yeni park projelerimizi hayata geçiriyoruz. Çukurçayır Mahallemizde yapacağımız yaşam parkımız da bunlardan bir tanesi. Bittiğinde vatandaşlarımızın tıpkı Ekopark gibi yoğun bir şekilde istifade ettiği çok güzel bir yaşam alanı olacak. Bu minvalde vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen park taleplerine hiçbir surette duyarsız kalmıyoruz ve kalmayacağız da. İlçemizde ne kadar park ve ne kadar yeşil alan olursa bu aynı zamanda bir o kadar da daha yaşanabilir bir Ortahisar anlamına gelir. Bu durumun bilincindeyiz. Bundan dolayı tabiri caizse boş bulduğumuz her alanı yeşillendiriyoruz. Uygun olanlarını da park olarak yeniden düzenliyoruz. Çukurçayır’da bir ay içinde ihaleye çıkaracağımız park projesi, bu mahallemizin en kapsamlı ve en donanımlı yaşam parkı olacak” ifadelerini kullandı.

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