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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turupçu'nun ismi yaşayacak

İHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bulunan gençlik merkezine, gençlik merkezi müdür vekili merhum Mustafa Turupçu'nun ismi verildi.

Turupçu'nun ismi yaşayacak

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bulunan gençlik merkezine, gençlik merkezi müdür vekili merhum Mustafa Turupçu’nun ismi verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vakfıkebir gençlik merkezi müdür vekili Mustafa Turupçu’nun isminin yaşatılması için gelen taleplere kayıtsız kalmadı. Bakan Kasapoğlu’nun oluru ile gençlik merkezine merhum Mustafa Turupçu’nun ismi verilecek.
Okullarla kurduğu iletişim ile gençleri spora ve sanata yönlendirmesiyle tanınan eğitimci Mustafa Turupçu’nun adı bundan sonra Vakfıkebir Gençlik Merkezi’nde yaşatılacak.

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