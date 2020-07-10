Alexander Sörloth 45 maçla zirvede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alexander Sörloth 45 maçla zirvede

İHA

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordomavili forma ile 45. maçına çıkarak, Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında en çok formayı giyen isim oldu.

Alexander Sörloth 45 maçla zirvede

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordomavili forma ile 45. maçına çıkarak, Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında en çok formayı giyen isim oldu.
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordomavili forma altında 45. maçına çıktı. Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında en çok forma giyen isim olan Norveçli oyuncu gol krallığı yarışında ise zirvede yer aldı. Golcü oyuncu Süper Lig'in geri kalan bölümünde ve Ziraat Türkiye Kupası finaliyle birlikte kalan 4 maçta forma giymesi halinde 49 maçla 20112012 sezonunda 51 maçta forma giyen kaleci Tolga Zengin'in ardından son 8 sezonda bir sezon içinde bordomavili formayı en çok terleten isim olacak.

Trabzonspor'un bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti.
199596 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordomavili takımın tek yabancı gol kralı olan Shota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Trabzonspor gol attığı maçları kaybetmedi
Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti. Bordomavililer Sörloth'ün gol attığı 4 Ziraat Türkiye Kupası maçından 4 galibiyet elde ederken, Avrupa Lig'inde ise gol attığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi Sörloth'ün gol attığı 23 resmi maçta yenilmedi.

Trabzonspor'da kendini buldu
Sörloth, Trabzonspor'da yeteneklerini daha çok ön plana çıkartarak kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 20142015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordomavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 20172018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gol atabilmişti.

Lange ile kıyaslanamaz
Alexander Sörloth, bordomavili kulübün tarihinde transfer ettiği iki Norveçli oyuncudan biri. Bordomavililer gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için 2000 yılında 16 milyon mark karşılığı Norveç'in Tromso takımından transfer ettiği Rune Lange konusunda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Söz konusu dönemden sonra bu ülkeden oyuncu transfer etmemeye özen gösteren bordomavililer 19 yıl sonra Norveçli Sörloth'u İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralayarak Rune Lange'nin bıraktığı izleri de sildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına tek maç kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına ...
Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri
YEREL HABERLER Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri
Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü ...
Trabzon’da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolları ...
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Turupçu'nun ismi yaşayacak
YEREL HABERLER Turupçu'nun ismi yaşayacak
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına moralsiz başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına moralsiz ...
Çukurçayır’a yeni yaşam alanı
YEREL HABERLER Çukurçayır’a yeni yaşam alanı
Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, ev çöktü, yollar kapandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, ...
Hekimoğlu Trabzon FK çalışmalarına start verdi
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK çalışmalarına start verdi
Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor’u sevmeyenlere mükafat ve yeni bir kaosun başlangıcı olarak sunmayalım"
YEREL HABERLER Sürmen: "Kızgınlığımızı Trabzonspor’u sevmeyenlere ...
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları
YEREL HABERLER Süper Lig'de şampiyonluk hesapları
İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede vatandaşlar tedirgin
YEREL HABERLER İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede ...
Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı Köprübaşı’nda heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi ...
Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu
YEREL HABERLER Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe ...
Trabzonspor'da hayal kırıklığı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hayal kırıklığı
Trabzon Arsin OSB Özel İmperial Hastanesi ile Protokol İmzaladı
YEREL HABERLER Trabzon Arsin OSB Özel İmperial Hastanesi ile ...
Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (3)
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (3)
Tamer Tuna: "Oyun kültürümüzü sahaya yansıttık"
YEREL HABERLER Tamer Tuna: "Oyun kültürümüzü sahaya yansıttık"
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Hüseyin Çimşir: "Üzüntülüyüz"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Üzüntülüyüz"
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor (EK ...
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X