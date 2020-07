Mehmet Yiğit Alp: "Ama bu sezon ama gelecek sezon hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır" Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: "Bugünkü başarıyı anlamak için dün yaşananlara bakmalıyız" Alp: "Hüseyin Çimşir kararımız doğruydu" "Finansal olarak haklı gerekçelerimizi CAS'ta ortaya koyduk"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, bordomavili kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un bugün ligde ortaya koyduğu başarının arka planına değinen Alp, kulübün henüz birkaç yıl önce içinde bulunduğu durumla karşılaştırıldığında bugünün kıymetinin daha iyi anlaşılacağını kaydetti. CAS'ta haklı gerekçelerini sunduklarını söyleyen Alp, "Ama bu sezon ama gelecek sezon hikayenin sonu şampiyonluk olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ekonomiden altyapıya, kulübün hedeflerinden CAS duruşmasına kadar birçok konu hakkında konuşan Alp, bordomavililerin gündemini değerlendirdi.



"Doğruları yaparak buralara geldik"

Bugünkü başarıyı anlamak için dün yaşananlara bakmak gerektiğini belirten Alp, "Göreve geldiğimizde FIFA’da 30’un üzerinde dosyamız vardı. Tarihimizde ilk kez transfer yasağı almıştık ve icra memurları her gün kulübün kapısında bekliyordu. Futbolcularımıza 6, personelimize 3 aydır ödeme yapılmamıştı. Kulüplere, menajerlere Trabzon’daki kasaba, manava borcunu ödeyemeyen bir Trabzonspor vardı. Takımın içinde huzur kalmamıştı. Kulübümüz, Süper Lig’e katılabilmek için lisans alamayacak durumdaydı. Tek çaremiz vardı. O zor günleri aşacaktık, hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarı sağlayacaktık. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun liderliğinde çok şükür her ikisini de büyük oranda başardık. "Kulüp batacak" dediler, sürdürülebilir ekonomiye kavuşturduk. "Beşincilik başarıdır" dediler, geçen yıl dördüncü olduk, bugün şampiyonluk adayıyız. Takımdaki maliyeti yüksek oyuncuları gönderdik, "İlk 10’a zor girer" dediler, bu düşünceyi yerle bir ettik. Yıllık oyuncu maaş bütçesini 38 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya düşürdük. Yusuf Yazıcı’yı Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle sattık. Şu anda da Türkiye’nin en değerli oyuncuları bizde" dedi.

Bugün Trabzonspor’un futbolcusuna, personeline ve esnafa gününden önce ödeme yapan bir ekonomiye kavuştuğunu kaydeden Alp, "Hiçbir kulübe, menajere, futbolcuya, esnafa borcumuz yok. UEFA ve FIFA’da bir tane dosyamız bulunmuyor. Trabzonspor borsada Türkiye’nin en değerli kulübü haline geldi. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Cevabı çok basit aslında! Trabzonspor’un kendi gerçeklerine uygun doğrularını yaptığımız için dün doğruları yaptık ve buradayız, yarın daha iyilerini yaparak daha da ileri gideceğiz. Bu doğrulardan taviz vermeden ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



"Ama bu sezon ama gelecek sezon hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır"

Trabzonspor’un geldiği noktanın başarılı olduğunu belirten Mehmet Yiğit Alp, "Trabzonsporumuz bir hikaye yazıyor. Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon ama gelecek sezon. Mutlaka o hikayeyi tamamlayacağız ve bunu taçlandırarak sürdüreceğiz. Dünden bugüne hiçbir şey tesadüfen olmadı. Doğru planlama, doğru yapılanma, doğru adımlar ve doğru stratejiyle bugünlere geldik. Nereden? Daha düne kadar ekonomik olarak dibi görmüş bir noktadan. Sportif olarak da umutların bittiği bir yerden. Tabii ki bütün bunlar tek başına olmadı. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun önderliğindeki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, camiamız ve taraftarımızla birlikte. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Motivasyonumuzu yitirmeden devam etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



"Hüseyin Çimşir kararımız doğruydu"

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e yönelik eleştirilere de değinen Mehmet Yiğit Alp, "Bu eleştiriler en çok bize yapılıyor aslında. 'Neden başka bir hoca ile anlaşmadınız' şeklinde. Yönetim olarak doğru bir karar verdik. Yaklaşık 1,5 yıldır takımın içinde olan, futbolcuları tanıyan Hüseyin Çimşir’i başa getirdik. Hüseyin Hoca evladımız. Bizde futbol oynamış, camiamızın değerlerinden biri. Ayrıca o dönem başka bir hocayı takımın başına getirme konusunda hazırlığımız zaten yoktu. Hadi diyelim acele ettik ve yeni bir hoca getirdik. Takımı tanıması, şehirle, camiayla kaynaşması zaman alabilir ve daha da kötü olabilirdi. Bunu bugün gündeme getirmek ‘daha iyi olurdu’ demek bir ihtimal. ‘Daha kötü olurdu’ da başka bir ihtimal. Bunlara takılmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Sonuçta Trabzonsporumuz son iki sezondur yarışın içerisinde. Şampiyonluğa en çok bu sezon yaklaştık. Lakin hiçbir şey bitmedi" ifadelerini kullandı.



"Kendi insanımıza sabır göstermeliyiz"

"Kendi insanımıza sabır göstermeliyiz" diyen Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonsporumuz ligin ikinci yarısında namağlup ilerliyor. Bakınız 1998'den beri 6 kez 60 puanın üzerine çıktık. Bizim dönemimizde bunu iki kez başardık. Biri bu sene, biri de geçen seneydi. Hüseyin Çimşir, teknik direktörlük görevine geldikten sonra 14’ü lig, 6’sı kupa olmak üzere 20 maç oynattı. Ve tek mağlubiyeti var o da kupa maçı. Kendisi takımın başına geçtiğinde üçüncüydük ve Sivasspor 5 puan önümüzdeydi. Geçen sezon ligin ikinci yarısında 32 puan almıştık, bugün aynı dönemde üç maç eksiğimizle 30 puan kazandık. Bizler camia olarak kendi insanımıza sahip çıkmalıyız ve kolayca harcamamalıyız. Sabır göstermeliyiz."



"Güçlünün hukuku değil, hukukun gücü"

Trabzonspor’un hakem hatalarına yönelik çok sert çıkışlarıyla ilgili olarak ise Alp, "Futbolumuzun hem idari hem de sosyal anlamda yeniden yapılandırmaya ihtiyacı var. Yıllardır aynı insanların etrafında dönen anlayışla yolumuza devam edemeyiz. Federasyon kurullarının adil kararlar verdiği, hakemlerin maçları hakkaniyetle yönettiği bir futbol hepimizin özlemi. Ama bunu yıllardır sağlayamadık. Güçlünün hukuku değil, hukukun gücünün hakim olması gerekiyor. Geçen sezonda olduğu gibi ondan önceki sezonlarda da ve maalesef bu sezonda da hakemler tarafından en çok canı yakılan kulüp biz olduk. Sahadaki hakem gördüğünü çalamayacak ise, VAR’daki hakem izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden maçlara çıkıyoruz? O zaman hakemler takımların kadrolarına bakarak kendi arasında sıralamayı belirlesin, bizi de hiç yormasınlar. Mesela kendi sahamızda oynadığımız Başakşehir maçında net penaltımız verilmiyor. Hadi hakem görmedi, VAR’daki neden çağırmıyor? Keza diğer maçlarımızda da durum farklı değildi. Oyunu tutmaktan kaynaklı kaybettiğimiz puanlar, hakemlerin haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı" diye konuştu.



"Adil bir oyun için masa başında mücadelemizi verdik"

“Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum” diyen Alp, "Bize karşı sayısız defa haksız kararlar verilirken rakibimiz de kollandı. Yönetim olarak masa başında bu haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik. O mücadele birileri gibi imtiyaz için değil, adil bir oyun içindi. Tam olarak başardık diyemem. Başarı ancak söz konusu yapının tamamen değişmesiyle olacak. Zaten onu değiştirmeden futbolumuzda adil oyundan bahsedemeyiz" dedi.



"Trabzonspor'un doğru yönetilmeye ihtiyacı var"

Trabzonspor’un ekonomik yapısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Alp, şunları söyledi, "Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018’de göreve geldiğimizde umut tacirliği yapmadan, Trabzonsporumuzun mevcut gerçeklerine uygun şekilde hareket edeceğimize dair söz verdik. Önceliğimiz ekonomik savaştı. Tabi ki takım tarafında da doğru bir yapılanmaydı. Bu ikisini paralel bir şekilde yürütüp, hem ekonomimizi düzeltecektik hem de yarışın içerisinde olacaktık. Allah’a şükür şu anda iki durumda da başarılıyız. Demek ki Trabzonspor’un borçlanmaya değil, yüksek bütçeli transferlere değil doğru bir şekilde yönetilmeye ihtiyacı var. Bu gerçekleri maalesef kulübümüz, sürüklendiği uçurumun kenarına vardığında anladık. Bir adım ötesi herkes için her şey için çok geç olabilirdi. Yönetim Kurulu olarak geldiğimiz günden itibaren uyguladığımız bu doğrulardan asla ve asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Şunu da gönül rahatlığıyla söylemek isterim. Trabzonsporumuzun önü açık. Bunu gören ve bilen camiamız, kulübümüzün etrafında birleşerek çok büyük bir kenetlenme sağladı. Bunu bozmadan daha da kenetlenerek ve daha da güçlenerek devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



"Gelecek sezonun kadrosunu doğru yapılanmayla oluşturmamız gerekiyor"

Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Alp, "Önümüzde üç maç var. Öncelikli olarak bu maçlarımızı kazanmak zorundayız. Sonrasında Türkiye Kupası finalimiz var. İnşallah iki kulvarda da hedefe ulaşırız. Tabi ki biz bu süreçlerin tamamlanmasını beklemeden başkanımız ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte planlamamızı yapıyoruz. Şu anda gelecek sezon için takıma kattığımız oyuncularımız var. Sözleşmesi bitecek oyuncularımız var. Kiralık olan, ama satın alma opsiyonu bizde olan oyuncularımız var. Yeni transferler için görüştüğümüz oyuncular da var. Gelecek sezon Eylül ayında başlayacak. Aradaki mesafe de çok kısa. Haliyle gelecek sezonun kadrosunu yine doğru bir yapılanmayla oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 16 Temmuz'da yapılacak olan CAS duruşmasına da değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "CAS’a itirazımızı yaptık. Duruşma 16 Temmuz’da olacak. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı da duruşma günü yapacağız ve sonrasında kararı bekleyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.