Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi

TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-07-11 21:40:20
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