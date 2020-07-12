Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti

İHA

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde takla atan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karadere yolundan şehir merkezine seyir halinde bulunan Yunus Emre Koz (20) yönetimindeki 61 ACN 594 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Merkez Mahallesi'nde karşı şeride geçti. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan aracı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirirken, kağıt gibi ezilen otomobil kaza yerine gelen çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Musa Caner Aktaş, "Trabzon'a şampiyon olarak dönmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Musa Caner Aktaş, "Trabzon'a şampiyon olarak dönmek ...
Minik dostlar şefkatli ellerde tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Minik dostlar şefkatli ellerde tedavi ediliyor
İkinci el araç piyasasında fiyatlar iki kat arttı
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasasında fiyatlar iki kat arttı
Büyükşehir'den arabada sinema keyfi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den arabada sinema keyfi
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi
Akçaabat, uluslararası plaj sahaları ile spor turizminin merkezi olacak
YEREL HABERLER Akçaabat, uluslararası plaj sahaları ile spor ...
Bahadır Erol: "Şampiyonluğumuzu resmiyete dökmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Bahadır Erol: "Şampiyonluğumuzu resmiyete dökmek ...
Köpeklerin saldırısında kolunu kaybeden kadın o anları anlattı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısında kolunu kaybeden kadın o ...
Mehmet Yiğit Alp: "Ama bu sezon ama gelecek sezon hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır" Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: "Bugünkü başarıyı anlamak için dün yaşananlara bakmalıyız" Alp: "Hüseyin Çimşir kararımız doğruydu" "Finansal olarak haklı gerekçelerimizi CAS'ta ortaya koyduk"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Ama bu sezon ama gelecek sezon ...
Tamamen açılmadı ama ziyaretçi akınına uğruyor Ne korona virüs, ne restorasyon çalışmaları ne de sis, ziyaretçilerin oraya çıkmasını engelleyemedi Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmaları sürmesine rağmen bu yılın Haziran ayından beri ziyaretçi sayısı 13 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Tamamen açılmadı ama ziyaretçi akınına uğruyor Ne ...
Oba kültürünün yaşatıldığı kamp alanına tatilci ilgisi
YEREL HABERLER Oba kültürünün yaşatıldığı kamp alanına tatilci ...
Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü
Trabzonspor´un CAS´taki duruşma tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor´un CAS´taki duruşma tarihi belli oldu
Alexander Sörloth 45 maçla zirvede
YEREL HABERLER Alexander Sörloth 45 maçla zirvede
Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına tek maç kaldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına ...
Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri
YEREL HABERLER Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri
Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir ve TGC arasında iş birliği protokolü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X