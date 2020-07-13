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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı

İHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması üzerine Trabzonspor da 16 Temmuz'da CAS'ta yapılacak olan duruşma öncesi verilen kararı araştırmaya başladı.

Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması üzerine Trabzonspor da 16 Temmuz'da CAS'ta yapılacak olan duruşma öncesi verilen kararı araştırmaya başladı.
UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Yaşanan gelişmeler üzerine tüm hazırlıklarını yapan Trabzonspor İsviçre'deki avukatlarıyla birlikte CAS'a itiraz etmişti. 16 Temmuz'da CAS'ta görülecek duruşma öncesinde ise Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazanması ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırarak para cezasına çevirilmesi üzerine bordomavili kulüpte kararla ilgili harekete geçti.
CAS konuyla ilgili gerekçeli kararını henüz açıklamasa da Trabzonspor'un İsviçre'deki avukatları süreçle ilgili 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi emsal teşkil edebilecek konular üzerinde çalışmalarına hız vermiş durumda. Gerekçeli kararın duruşma öncesinde açıklanması halinde bordomavili kulüp 3 gün sonra yapılacak olan duruşmaya daha güçlü girebilecek.
CAS, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. Para cezası ile ilgili ise bir karar açıklamamıştı. Manchester City, verilen 2 yıllık men cezası ve 30 milyon Euro para cezasının ise 10 milyon Euro'ya indirilmesi, 16 Temmuz'da yapılacak olan duruşma öncesi Trabzonspor'u umutlarını artırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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