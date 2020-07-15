Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı

İHA

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.

Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı

Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde plaj ve su sporları alanının açılışı yapıldı.
Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında plaj futbolu, voleybolu ve hentbolu ve su sporlarının yapılacak olduğu şenlik alanı görkemli bir törenle açıldı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Ak parti Akçaabat İlçe Başkanı A. Hüseyin Altıntepe, Akçaabat Belediyesi eski Başkanı Şefik Türkmen, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, Siyasi Partilerin temsilcileri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Daire amirleri, çocuklar, gençler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi eşliğinde İstiklal Marşımız okundu. Akçaabat Belediyesi folklor ekibi muhteşem horon gösterisini sergiledi. Açılışı gerçekleştiren yetkililerin gençlerle birlikte futbol, voleybol ve basketbol oynaması da renkli görüntüler oluşturdu.
Açılış töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Büyükşehir Belediyemiz ile Akçaabat’ımızda Spor Turizmine yönelik bir proje geliştirdik. Bu kapsamda Yaylacık Mahallesi Mustafa Cumhur Parkının sahil kısmında, yani bulunduğumuz bu alanda, plaj ve su sporlarına yönelik sahalar oluşturduk. İlk etapta plaj voleybolu, futbolu ve hentbolu sahaları oluşturduk. Devamında ise yaşlılara, çocuklara ve engelli vatandaşlarıma yönelik alanlar inşa edeceğiz. Böylelikle bu alanda her kesimin spor yapacak olduğu bir yer inşa etmiş olacağız. Hedefimiz ilçemizdeki sportif tesislerin kullanımını en üst seviyeye çıkarmak, spor alanlarını daha efektif kullanmak, yetenekleri belirlenen çocuklarımızla olimpik sporcular yetiştirerek, şehrimizin önemli bir spor merkezi haline gelmesini sağlamaktır. Akçaabat, sporda kısa ve uzun vadeli planları ile geleceğine hazırlık yapacaktır. Bu vesile ile bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Plaj ve Su Sporları alanının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Kalyoncu’ya ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından futbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının oynanması ile açılış programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi COVİD-19 testinden geçti
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi ...
Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na yaban keçisi tepkisi KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Tunceli’nin Munzur Çayı'ndaki alabalık, sazan gibi balıklar, dağdaki yaban keçileri, kınalı keklikler, ormanlardaki meşe ağaçları, madenleri gibi bütün doğal kaynakların Türkiye’nin herhangi bir diğer ilinde olduğu gibi bütün ülkeye ait olduğu unutulmamalıdır” "Tunceli, Gümüşhane’den, Artvin’den ve Antalya’dan daha zengin değildir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı ...
Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince ...
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı
Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi
Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor pandemi sonrası yıkıldı
FETÖ’nün Trabzon’daki yapılanmasına 4 yılda büyük darbe vuruldu Trabzon’da FETÖ/PDY’den 11 bin 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER FETÖ’nün Trabzon’daki yapılanmasına 4 yılda büyük ...
Trabzon’da doktora oksijen tüpüyle saldıran şahsın yargılanmasına başlandı Cumhuriyet savcısı cezanın artırılmasını talep etti
YEREL HABERLER Trabzon’da doktora oksijen tüpüyle saldıran şahsın ...
Manchester City'in cezasının kaldırılması Trabzonspor'un umudunu artırdı
YEREL HABERLER Manchester City'in cezasının kaldırılması ...
Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını araştırmaya başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, CAS'ın Manchester City kararını ...
Bu mahallede yaşayanların yüzde 60’nın soyadı aynı Yaklaşık 900 nüfuslu mahallede yaşayanların çoğunun soyadı aynı olunca zaman zaman karışıklıklar yaşanıyor
YEREL HABERLER Bu mahallede yaşayanların yüzde 60’nın soyadı ...
Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon
YEREL HABERLER Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X