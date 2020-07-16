Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Antalya'da 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak play-off karşılaşmalarında 1´inci Lig´e çıkma mücadelesi verecek olan TFF 2´nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK, `hep birlikte 1´inci Lig´e´ başlığıyla filmleri andıran bir video yayınladı. Futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin de yer aldığı video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
TFF 2´nci Lig Beyaz Grubu 3´üncü sırada tamamlayan ve Futbol Federasyonu´nun açıkladığı play-off kararının ardından 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden 1´inci Lig´e yükseleme mücadelesi verecek olan Hekimoğlu Trabzon FK, hep birlikte 1´inci Lig´e´ başlığıyla filmleri andıran bir video yayınladı. Futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin de yer aldığı, play-off kararı öncesi ve sonrasının konu edildiği video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayınlanan videonun sonunda kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, "Play-off kararı çıktı ve adalet yerini buldu. Şampiyonluk için yeniden başlıyoruz´ ifadelerine yer verirken, oyuncuların pandemideki yaşamın ardından Celil Hekimoğlu'nun talimatıyla sahaya indikleri görüldü.
Bu arada Hekimoğlu Trabzon FK, play-off müsabakaları için bugün karşılaşmaların oynanacağı Antalya´ya gidecek. Trabzon ekibi, ilk maçını 20 Temmuz Pazartesi günü Calısta Spor Center´da Sancaktepe FK ile oynayacak. Play-offlarda yarı final müsabakaları 24 Temmuz Cuma günü 21.00´da, final ise 28 Temmuz Salı günü 21.00´de oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hekimoğlu Trabzon FK tarafından yayınlanan videoDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-07-16 14:48:39
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