Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası geride kalırken, bordomavililer Sörloth'ün 12 dakikada attığı golle mücadeliyi 10 önde götürüyor.
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