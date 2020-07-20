Süper Lig: Trabzonspor: 3- İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Trabzonspor: 3- İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 43 kazandı.

Süper Lig: Trabzonspor: 3- İttifak Holding Konyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakayı İttifak Holding Konyaspor 43 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.
56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 21
61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 31
81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 32
88. dakikada Da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 33
90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 34

Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Da Costa xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk. 83 ?), Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx (Guilherme dk. 46 x), Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Pereira, Koray Kılınç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
İ.H. Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Marin Anicic xx, Alper Uludağ x (Ferhat Öztorun dk. 75 x), Jevtovic x (Levan Shengelia dk. 39 x), Jansson xx, Ömer Ali Şahiner xx (Selim Ay dk. 90 ?), Milosevic xx (Erdon Dacı dk. 90 ?), Hadziahmetovic xx, Rijad Bajic x (Conceicao do Rosario dk. 75)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ali Turan, Haubert Sitya, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Sörloth (dk. 12 ve 56 pen.), Novak (dk. 61) (Trabzonspor), Bajic (dk. 42), Shengelia (dk. 81), Skubic (dk. 88 pen.) Conceicao (dk. 90) (İ.H Konyaspor)
Sarı Kartlar: Ekkuban, Da Costa (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ...
Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "İnandığınız zaman bu oluyor"
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
YEREL HABERLER Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR 2)
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: ...
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1- İttifak Holding Konyaspor: ...
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
Trabzon´da 6 katlı binanın çatısında yangın
YEREL HABERLER Trabzon´da 6 katlı binanın çatısında yangın
Yangını film gibi seyredip, cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar Trabzon’da bir binanın çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu Yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Yangını film gibi seyredip, cep telefonuyla ...
Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri başladı
YEREL HABERLER Akçaabat'ta Açık Hava Tiyatro Günleri başladı
Celil Hekimoğlu: "Trabzon'a kupa ile dönmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Celil Hekimoğlu: "Trabzon'a kupa ile dönmek ...
Akyazı'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
YEREL HABERLER Akyazı'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez
Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız"
YEREL HABERLER Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız"
Trabzonspor için son viraj
YEREL HABERLER Trabzonspor için son viraj
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
YEREL HABERLER Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası kazayla başladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon'da düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası ...
Trabzon'da 82 kişiye 73 bin 800 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 82 kişiye 73 bin 800 TL para cezası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X