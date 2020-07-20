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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da fuhuşa geçit yok

İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Trabzon’da fuhuşa geçit yok

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler sonucu fuhuşla mücadele kapsamında 18 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili de 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yaptı.
Öte yandan polis ekipleri yılbaşından bugüne kadar yaptıkları denetimlerde fuhuşla mücadele kapsamında toplam 93 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken bunların bazıları sınır dışı edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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