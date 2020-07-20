Trabzonspor, ayrılığı resmen duyurdu!

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı.

Bordomavili kulübün resmi internet sitesinden, konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hüseyin Çimşir’e kulübümüzde görev aldığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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