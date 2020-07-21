Trabzonspor´da teknik direktör için 4 aday

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor´da yönetim, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için yerli ve yabancı 4 isime yoğunlaştı.
Süper Lig´de özellikle pandemi arasının ardından üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Trabzonspor´da yönetim, Çimşir´den boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçti. Sezonun kalan kısmını yardımcı antrenör Eddie Newton ile tamamlamayı planlayan bordo-mavililer, yerli ve yabancı 4 isimi gündemine aldı.
YERLİ LİSTESİNİN BAŞINDA ABDULLAH AVCI YER ALIYOR
Trabzonspor´da yerli teknik adam olarak listenin başında Abdullah Avcı yer alıyor. Türkiye A Milli Takım'ın ardından Medipol Başakşehir´in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş ile başladığı bu sezonda 24 Ocak´ta yollarını ayıran Avcı, şuanda boşta bulunuyor. Bordo-mavili yönetim yerli teknik adam tercihi arasında 57 yaşındaki Avcı´yı liste başına alırken, son olarak Almanya´da Stuttgart takımını çalıştıran 46 yaşındaki Tayfun Korkut´un da listede yer aldığı öğrenildi.
SHOTA VE PROSINECKI DE GUNDEMDE
Trabzonspor´da yabancı teknik direktör olarak Shota Arveladze ile Robert Prosinecki´nin gündemde yer aldığı kaydedildi. Şuanda Özbekistan´ın Pakhtakor takımında görev yapan ve 31 Aralık´ta sözleşmesi sona erecek olan Shota´nın daha önce hem futbolcu hem de teknik adam olarak bordo-mavili kulüpte görev yapmış olması nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, futbolculuk kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen, şuanda da Hes Kablo Kayserispor´u çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek 51 yaşındaki Robert Prosinecki de tercihler arasında bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-07-21 10:44:00
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