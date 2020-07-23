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Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları için meslektaşları türkü söyledi

İHA

Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları için meslektaşları türkü söyledi

Trabzon’da sağlık çalışanları Korona virüsüne karşı verilen mücadelede hayatlarını kaybeden meslektaşları için “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünü seslendirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) nedeniyle görevleri başındayken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları için meslektaşları kamera karşısına geçti. Trabzon’da çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarından kimi eline aldığı enstrümanla kimi ise karşısına geçtiği mikrofondan “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım” türküsünü yeniden yorumladı.
Covid19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için türkü söyleyen sağlık çalışanları sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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