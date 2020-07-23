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Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler

DHA

Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, 26 sağlık çalışanı, koronavirüsten ölen meslektaşları için 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' ve 'Gemim gidiyor baştan' türkülerini seslendirerek, klip çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Trabzon'da farklı kurumlarda ve branşlarda görev yapan 26 sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşları için 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' ve 'Gemim gidiyor baştan' türkülerini seslendirerek klip çekti. Türkülere eşlik eden Doktor Fatma Çavuşoğlu'nun da yer aldığı klip sosyal medyada ilgi gördü.
'ŞEHİT OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HEDİYE ETTİLER'
Projenin yürütücülerinden doktor Gonca Hanedan Uslu, salgının başladığı aydan itibaren hekimlerin çok yoğun çalıştığını belirterek "Müziğe gönül vermiş arkadaşlara ulaştım. Onlar da canı gönülden severek katıldılar. Şehit olan sağlık çalışanlarına hediye etmek adına ve bu süreçte bizler de bir nefes alalım diye böyle bir proje ortaya koyduk" dedi.
Türkülere sesiyle eşlik eden doktor Fatma Çavuşoğlu da, zorlu geçen pandemi sürecinde mesleklerini büyük fedakarlıklarla yaptıklarını söyleyerek "Videoyu izlerken çok duygulandım. İnsanlara da moral olsun istiyorum. Bize çok güzel bir moral oldu. Sarılıp öpüşemiyoruz ama bu video bizi kenetledi. Gönülden yapılan bir işti. İnşallah herkes beğenmiştir" diye konuştu.
Pandemi sürecinde çok yıprandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de aynı şeyleri hissettim. Evden her ayrıldığımda çocuğuma sarılıp iş yerime geliyorum. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen birazcık saygı ve sevgi gösterin bize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2020-07-23 15:07:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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