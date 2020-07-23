Trabzon'da yasadışı bahis oynatanlara operasyon

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu elde edilen deliller neticesinde polis ekipleri yasadışı bahis oynatanların evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 10 cep telefonu, 12 sim kart, 8 flash bellek, 10 banka kartı, 35 bin TL değerinde senet ve 3 bin 400 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahısların banka hesapları bloke edilirken, emniyetteki sorgularının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.