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Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi değil" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Önümüzdeki yaz kötü kokudan ötürü şikayet olmayacak"

İHA

Trabzon'da özellikle sahil bandında yaşanan kötü koku sorununu yok etmek adına yapılan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Kötü koku Trabzon'un kaderi değildir dedik. Ne söylemişsek arkasındayız" dedi.

Zorluoğlu: "Kötü koku Trabzon'un kaderi değil" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: "Önümüzdeki yaz kötü kokudan ötürü şikayet olmayacak"

Trabzon'da özellikle sahil bandında yaşanan kötü koku sorununu yok etmek adına yapılan çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Kötü koku Trabzon’un kaderi değildir dedik. Ne söylemişsek arkasındayız” dedi.
Trabzon kent merkezi ve sahilinde özellikle yaz aylarında baş gösteren kötü koku problemine neşter vuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorunu kökünden çözmek adına çalışmalar yürütüyor. Şehrin merkezinden denizle buluşan derelere bağlanan kanalizasyon hatlarını tespit eden TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, pek çok noktada kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma projelerini hayata geçirdi. Kanalizasyon akan dere ve menfezlerin denizle buluştuğu noktalarda ise pis koku ve çirkin görüntüler ortadan kalkmaya başladı.
Yapılan çalışmaları değerlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve başladıkları ilk andan itibaren gerekli talimatları ilgili makamlara verdiğini belirterek, kötü kokuyla mücadelenin büyük önem arz ettiğini söyledi. Görev süresi içerisinde bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Zorluoğlu, “Kanalizasyonların doğrudan dereye bağlandığı 78 deremizde ciddi sonuçlar elde ettik. Geriye kalan dere ve menfezlerimizde aynı çalışmaları tamamladığında önümüzdeki yaz mevsiminde vatandaşlarımızdan artık koku şikâyeti gelmeyecek” diye konuştu.
Kunduracılar, Maraş ve Uzunsokak gibi şehrin merkezi yerlerinde de kötü koku şikayetlerinin geldiğine dikkat çeken Başkan Murat Zorluoğlu, “Benim de bizzat şahit olduğum o kokuyu özel bir sistem olan desülfürizasyon yöntemiyle ortadan kaldırıyoruz. Esas çözümü, AB Projesi olan Trabzon İçme Suyu Temini Projesi kapsamında o bölgelerde yapacağımız yüzeyden geçen hatların daha aşağı seviyelere indirilmesi suretiyle ortaya koyacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, biz sözümüzün eriyiz. Ne söylemişsek onun arkasındayız. Trabzon bu kötü kokudan kurtulacak. Kötü koku Trabzon’un kaderi değildir” şeklinde konuştu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, “Beşirli’deki koku sorununun sona erdirilmesi adına ilk önce kokunun kaynağını tespit ettik. Sorun, kanalizasyonların derelere bırakılıp sahile kadar akmasından kaynaklanıyordu. Bu kapsamda 3 adet menfezimizi denizle buluşturduk. Ve oradaki kokunun en yoğun olduğu yerleri denizle buluşturarak sorunu çözmüş olduk. Ancak sonrasında 7 adet derede kanalizasyonların derelerden ayrıştırılması işlerine başladık. Burada Elgaf Dere, Zağnos, Nurettin Doğan ve son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin karşısındaki Hasan Saka Caddesi’ndeki menfezdeki akışları büyük oranda kesmiş olduk. Yine Merkez Bankası’nın yanından aşağıya inen Aksu Sokak’taki hattı da yüzde 80 oranında çözdük. Esasında biz sahile akan 7 adet dere ve bir menfezin kanalizasyonunu kesmiş olduk. 3’ünü de denize uzattık” ifadelerini kullandı.
“Yine Büyükşehir Belediyemizin sahil bandında yürüttüğü çalışmalar esnasında da 5 adet deremizi bu şekilde temizleyeceğiz” diyen Ali Tekataş, şöyle konuştu:
“Geriye kalan dere ve menfezlerimizi de IPA Projemiz kapsamında 8 Temmuz’da ihale ettiğimiz kanalizasyon ve yağmursuyu projesi ile beraber çözüme kavuşturacağız. Güvelioğlu Deresi’nin orada denizin içeriye girip bir sirkülasyon yapmasını sağlamak suretiyle Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonrası koku da ciddi anlamada bir azalma yaşandı. Kanalizasyonların denizle bağlantısını kestiğimiz yerlerde oldukça temiz görüntüler oluştu. Göreve geldiğimiz günden beri çok ciddi mesafe kat ettik.”
Meydan bölgesindeki koku sorununu da çözdüklerinin altını çizen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Maraş, Kunduracılar ve Uzunsokak civarında 15 günde bir temizlik çalışmaları yürütüyoruz. O bölgelerde bazı işletmelerde yağ tutucular olmadığından sürekli bir temizlik çalışması yapmak gerekiyor. Bu bölgedeki işletmelerin yağ tutucu takıp takmadıkları veya bunları çalıştırıp çalıştırmadıkları yönünde denetimlerimiz devam ediyor. Deneme amaçlı yaptığımız desülfürizasyon çalışmalarının başarıya ulaştığını gördük ve o bölgenin tamamına bu sistemi uygulayacağız. Dışarıdan atılan izmarit ve yabancı maddelerin atılmasına da engel olan bu sistemi daha da yaygınlaştıracağız” bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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