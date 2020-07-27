Koronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'da son günlerde koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanırken, dün gece kentteki bir eğlence mekanında düzenlenen partide, tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü.

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları düşüş gösterirken Trabzon'da ise vaka sayıları artıyor. Kent genelinde 20'ye kadar düşen pozitif vaka sayısı, yazın gelmesiyle birlikte 200'lere kadar çıktı. Ortahisar ilçesinde hafta sonları parti düzenleyen bir kafede dün gece kaydedilen görüntüler, ihmalleri gözler önüne serdi. Türkiye genelinde zincir şubeleri bulunan bir kafede organize edilen eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu geceden çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Çok sayıda takipçinin tepkisine neden olan görüntülerle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2020-07-27 12:02:04



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