Trabzonspor, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla son veremeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor karşısında 10 yıllık kupa hasretine son vermeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR'da ise Fırat Aydınus görev alacak.



Trabzonspor'un 15. finali

Karadeniz ekibi ligde ilk mücadele ettiği 19741975 sezonunda kupada final oynamayı başardı. Bugüne kadar 14 kez final oynayan bordomavili takım söz konusu maçlardan 8'ini kazanıp kupa mutluluğu yaşadı. Aytemiz Alanyaspor ile ilk kez bir kupa finalinde karşılaşacak Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupa şampiyonluğu yaşadı.



Final'de 8 kupa kazandı

İlk kez 19761977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 19771978'de Adana Demirspor, 19831984'te Beşiktaş, 19911992'de Bursaspor, 19941995'te Galatasaray, 20022003 ve 20032004'te Gençlerbirliği, 20092010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti.



Final'de 6 kupa kaybetti.

19741975 ve 19891990 sezonunda Beşiktaş, 19751976 ve 19841985 sezonunda Galatasaray, 19961997 sezonunda Kocaelispor ve 20122013 sezonunda Fenerbahçe karşısında finalde kaybetmişti.



10 yıllık hasret

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak. En son 20092010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 31 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine getiren Trabzonspor, söz konusu dönemde sonra kupayı müzesine getiremedi. 20102011'de grup aşamasında, 20112012'de 4. kademe maçında, 20122013'te finalde, 20132014'te 4. turda, 20142015'te son 16 turunda, 20152016'da son 16 turunda, 20162017'de grup aşamasında, 20172018'de son 16 turunda, 20182019'da çeyrek finalde elenmişti.



Ahmet Ağaoğlu ve yönetimin ilk kupası olacak

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak. Süper Lig'de bu sezon son 2 haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olan ancak yaşadığı puan kayıpları sonrası mutlu sona ulaşamayan bordomavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye Kupasını kazanmak istiyor.

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