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Büfede kalaslı saldırı kamerada

DHA

Büfede kalaslı saldırı kamerada


Fatih TURAN-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Özbekistan uyruklu O.Y. (23), sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a (20) elindeki çivili kalasla saldırdı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler tarafında yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.
Olay, dün gece, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y., iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi. Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi. Ancak O.Y., Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI
Baba Hakkı Yuluğ, "Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum. Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış. Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz" dedi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin arkasına sakladığı çivi saplı kalasla girdiği büfede Yuluğ'a defalarca saldırması, çevredekilerin olaya müdahale edip, saldırganı yere yatırıp, elinden kalası alması görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-07-28 10:08:03

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