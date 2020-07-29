Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 4,3 oranında arttı

Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 4,3 oranında artarak 867,8 milyon dolara, ithalat da yüzde 31,4 oranında artarak 108,5 milyon dolara yükseldi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün dış ticaret istatistikleri veri tabanından derlediği geçici bilgilere göre, 2020 yılı OcakHaziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Doğu Karadeniz’de ihracat yüzde 4,3 oranında artarak 867,8 milyon dolara, ithalat da yüzde 31,4 oranında artarak 108,5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye’de ihracat yüzde 15,1 oranında, ithalat ise yüzde 3,2 oranında düştü. 2020 yılı OcakHaziran döneminde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 1,2, ithalattaki payı ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

2020 yılı OcakHaziran döneminde ihracat Artvin'de yüzde 40,5 arttı

Doğu Karadeniz illerinin 2020 yılı OcakHaziran dönemindeki dış ticaret performansları bir önceki yılın aynı dönemine göre değerlendirildiğinde; ihracat Artvin, Giresun, Trabzon ve Ordu'da artış gösterirken Rize ve Gümüşhane’de düştü. Bu dönemde Artvin’de ihracat yüzde 40,5 oranında artarak 28,9 milyon dolara, Giresun’da ihracat yüzde 19,3 oranında artarak 104,8 milyon dolara, Trabzon’da ihracat yüzde 7,5 oranında artarak 551,3 milyon dolara, Ordu’da ihracat yüzde 6,5 oranında artarak 99,1 milyon dolara çıktı. Gümüşhane’de yüzde 30,7 oranında azalarak 22,8 milyon dolara ve Rize'de yüzde 28,2 oranında azalarak 60,9 milyon dolara düştü.

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