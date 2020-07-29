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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşirli dolgu alanı düzenlemesi için çalıştay düzenlendi

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Beşirli Dolgu Alanı Düzenlemesi Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Beşirli dolgu alanı düzenlemesi için çalıştay düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Beşirli Dolgu Alanı Düzenlemesi Çalıştayı’ gerçekleştirildi.
Çalıştaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Gün ve Gürcan Başar, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi’ne mensup akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının idarecileri katıldı.
Beşirli Dolgu Alanı Düzenlemesi Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Şehrin meselelerine duyarlı olmak gelişim ve kalkınma bakımından çok önemli. Tüm vatandaşlarımız da şehrin sorunlarıyla yakından ilgili. Bunu sokakta yürürken de çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bizlere yapılan önerilerden de anlıyoruz. Bugün de burada spesifik bir istişare ve ortak akıl toplantısı yapıyoruz. Şehrin neredeyse tüm dinamikleri bir araya geldik ve şehrimizin geleceğine çok büyük katkı yapacağına inandığımız Beşirli Dolgu Alanı’nın fonksiyonlandırılması konusunda sizlerin kıymetli fikirlerini bir araya getireceğiz. Bu fikirler projeye, oradan da yatırıma dönüşecek” diye konuştu.
Göreve geldikleri günden itibaren istişareye çok önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “En son Ulaşım Master Planı çerçevesinde bir araya gelmiştik. Bir Kadın Yaşam Merkezi sözümüz vardı. İstişareye verdiğimiz önemi göstermesi bakımından ifade etmek gerekirse, arkadaşlarımız önce Türkiye’de var olan Kadın Yaşam Merkezlerini gittiler, gördüler. Fonksiyonlarına, nasıl kadrosu var, ne şekilde mimarisi var baktılar. Sonra Trabzon’da kadınlarla alakalı STK ve meslek odaları ile bir araya gelindi. Orada da bu konu konuşuldu. Alanda yapılan tespitler, talep ve öneriler doğrultusunda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun bir benzerini kısa sürede hayata geçecek olan Engelsiz Yaşam Akademisinde gerçekleştiriyoruz. Orada da ilgili tarafların fikirlerini almaya gayret ediyoruz. Çünkü her zaman soruna en yakın olan çözüme de en yakın olandır düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.

"Karadeniz'in en güzel sahil projesi olacak"
Beşirli Dolgu Alanı’nın fonksiyonlandırılması projesinin şehrin turizmine ve ticaretine değer katacağına inandıklarını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Projenin şehrimizin sosyal yaşamına renk katmasını istiyoruz. Bizden önceki dönemde başlatılan bu projeye bugün bir başlangıç yapmış oluyoruz. Bugün sizlerin fikirleriyle, şehrimize ve bölgemize uzun yıllar çok önemli hizmetler görecek bir alan inşa edeceğiz. Bu alanla ilgili mutlaka herkesin bir fikri ve görüşü vardır. Beşirli Dolgu Alanı’nı sadece Trabzon’un değil tüm bölgenin istifadesine sunabileceğimiz bir vasıfta dizayn etmemiz ve bunu kentimize kazandırmamız gerekiyor. Bu manada proje ekibimiz hazır. Sizlerin fikirleri ile başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası deneyimlerden ve örneklerden faydalanmamız gerekiyor. Bu bizim için bir prestij projesidir. İddialıyız, Karadeniz’in en güzel sahil projesi olarak ödüller kazanacağımız, birçok bölge insanının, yabancı turistin burayı görmek için geleceği önemli çalışmayı bugün başlatıyoruz” dedi.
Deniz dolgusunun çok da arzu ettiği bir şey olmadığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu “Fakat şu aşamaya gelmiş bir projenin de durması ne de eski haline döndürülmesi mümkün değil. Diğer taraftan arazi fakiri bir şehiriz. Bu manada arzu ettiğimiz güzellikleri ortaya koyabilirsek, bu proje bir bakımdan da fırsat olacak. O manada iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir çaba göstererek bugün Beşirli Dolgu Projesi’ne başlamış oluyoruz. İsmi Gülcemal olarak zaman zaman zikredilse de bir isim koymadık. Trabzon kamuoyunun ve ilgili tarafların önerebileceği bir husustur. O nedenle hiç Gülcemal demedim ama denilmesine bir karşıtlığımız da yok. Fakat isterim ki ismi de cismiyle mütenasip olsun. Ortaya koyacağımız proje ne ise onlar dikkate alınarak bir isimlendirme yapılsın” diye konuştu.

"Proje iki etaptan oluşacak"
Seçim döneminde Trabzon’un denizden uzaklaşması ile ilgili serzenişlerle karşılaştığını da dile getiren Başkan Zorluoğlu “Bu doğru ve saklanacak bir durum değil. Sahil yolunun dolgu olarak geçmesiyle, Trabzon sahilden uzaklaştı, denize zor ulaşır hale geldi. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak iddiamız görev süremiz içinde Trabzon’u denizle daha yakın hale getirmek ve bunun için gerekli bağlantıları kurmak. Sahil boyunca gerekli düzenlemeleri yapmak. Buna da Allah’ın izni ile başladık. Ganita’nın projesi devam ediyor. Ganita ile Faroz arasında güzel proje yapıldı. Henüz tamamlanmadı ama eylül ayında ihale etmeyi düşünüyoruz. Projeyi tamamladığımızda Ganita’dan Faroz’a kadar vatandaşlarımızın yararlanabileceği denizin kenarında çok güzel alanlar ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.
Projenin iki etaptan oluşacağını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu “İkinci etapta Faroz’dan Beşirli’ye kadar dolgu alanını da kapsayacak şekilde, o alanı da stadyuma kadar insanlarımızın daha büyük keyifle kullanabileceği, çeşitli fonksiyonlar yüklenmiş hale getiriyoruz. Yani hedefimiz ilk etapta Ganita’dan Beşirli’ye kadar olan alanın yeniden düzenlenmesi. Kesintisiz ve bisiklet yolları, sosyal ve ticari düzenlemeler, peyzaj çalışmaları çok şık aydınlatmalarla estetik hale getirmek. İkinci etapta da zaman açısından değil teknik olarak ifade etmek gerekirse, inşallah Akyazı’dan Yıldızlı, Söğütlü ve Akçabaat’a kadar olan alanı da düzenleyip Ganita’dan Akçaabat’a kadar bir sahil bandı oluşturmak istiyoruz. İlgili proje firmamız bu proje üzerinde de çalışıyor. Yomra ile ilgili de çalışmalarımız var. Ramada Otel’in arkasında 800 metre civarında bir yer, plaj var. O alanı da bütünüyle projelendirdik. İhalesini yapacağız. Sonbaharda düzenleyeceğiz. Orayı da yeni bir plaj ve dinlenme alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Çalıştay kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk tarafından katılımcıları bilgilendiren sunum yapıldı. Sunumun ardından Beşirli Dolgu Alanı’nın fonksiyonlandırılması konusunda davetlilerin görüşleri alındı. Beşirli Dolgu Alanı Düzenlemesi Çalıştayı, değerlendirmeler ve kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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