İletişim Başkanlığı'ndan, Sümela Manastırı'na özel internet sitesi



TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan Sümela Manastırı´nın tanıtımı amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'sumela.gov.tr' adlı internet sitesi açıldı.

Türkiye´nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon´un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii´nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sümela Manastırı, "Anadolu´nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçilerini karşılamaya başladı. İletişim Başkanlığı da Sümela Manastırı´nın tanıtımı için "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açtı. Sümela Manastırı´nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detayların yer aldığı internet sitesinde bir de fotoğraf galerisi bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)

2020-07-29 20:37:59



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