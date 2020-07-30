Trabzonsporlu futbolcular soyunma odasında şampiyonluğu kutladı



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Ziraat Türkiye Kupası´nda Aytemiz Alanyaspor´u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor´da futbolcular, karşılaşmanın ardından soyunma odasında kolbastı oynayarak kupa şampiyonluğunu kutladılar.

Bordo-mavililerin altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ziraat Türkiye Kupası´nı odanın ortasına koyarak etrafında kolbastı oynadılar. Genç kaleci Arda Akbulut da bu anları cep telefonuyla kayda alırken, diğer takım arkadaşları da alkış tutarak kupa şampiyonluğunu kutladılar.

NOVAK ÖNCE HASTANEYE SONRA KUTLAMALARA

Bu arada karşılaşmanın 77'nci dakikasında hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Trabzonspor´un sol bek oyuncusu Filip Novak, burada tedavisinin tamamlanmasın ardından tekrar Atatürk Olimpiyat Stadı´na dönerek kupa ödül töreni ve kutlamalarda arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Soyunma odasındaki kutlama

-Kolbastı oynanması

-Detaylar

DGS KODU:30.07.2020 Haber Kodu : 200730008DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-30 01:30:58



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