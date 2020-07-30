Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da

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Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı'nı geçireceği memleketi Trabzon´a geldi.

Kurban Bayramı tatili için öğle saatlerinde Trabzon'a gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Yomra Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, belediye binası bahçesinde vatandaşlarla görüşüp, bayramlarını kutladı. İmamoğlu, ardından Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu. Ziyarette İmamoğlu ve beraberindeki partililer, çiçek bıraktıkları şehit Eren'in kabri başında dua okudu.

İmamoğlu'nun bayramı kentte geçirip, Akçaabat ilçesindeki aile kabristanlıklarını da ziyaret edeceği öğrenildi.DHA-Politika Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ

2020-07-30 16:12:34



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