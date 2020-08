Trabzon'da heyelanda kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Trabzon’un Arsin, Sürmene ve Of ilçelerinde Kurban Bayramı'nda etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son zamanlarda etkisini gösteren aşırı yağışlar, heyelanları da beraberinde getiriyor. Trabzon’un Sürmene ilçesi Yeni Ay Mahallesi, Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi ve Of ilçesi Yazlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelanın ardından Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Heyelanın ardından temizleme çalışmalarına başlayan ekipler, tüm yolları zaman kaybetmeden açarak ulaşımın aksamadan devam etmesini sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bölgemizdeki aşırı yağışlardan dolayı ne yazık ki heyelan ve sel baskınları meydana gelmektedir. Son olarak Sürmene, Arsin ve Of ilçelerimizdeki etkili yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollarımız ulaşıma kapanmıştı. Hemen harekete geçen ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titiz bir çalışma gerçekleştirerek yolları açtılar. Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı her zaman teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımız da böyle durumlarda çok dikkatli olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıdır. Özellikle riskli bölgelerde evleri bulunan hemşehrilerimizin etkili yağışlarda evlerinden ayrılmalarını istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

