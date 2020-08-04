Sürmene´de 2 apartman karantinaya alındı

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde 8 katlı 2 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Muratlı Mahallesi'ndeki 100 Evler Sitesi´nin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine 8 katlı 2´şer apartmanın giriş ve çıkışları kapatıldı. Bina çevresinde de jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ
2020-08-04 17:00:11
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