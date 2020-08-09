Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi ve Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Andres Trondsen'i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Bordomavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800 bin Euro garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850 bin Euro garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900 bin Euro garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

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