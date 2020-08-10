Sümela Manastırı´nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümela Manastırı´nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak

DHA

Sümela Manastırı´nda 5 yıl sonra ilk ayin yapılacak


TRABZON, (DHA)TRABZON´da, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı´nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, 15 Ağustos'ta 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos, koronavirüs nedeniyle ayine katılmayacak.
Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan tarihi manastırın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
100 BİN TON KAYA ÇEKİLDİ
24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda, manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır, kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.
5 YIL ARADAN SONRA İLK AYİN
Sümela Manastırı´nda, restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ve en son 2015´te düzenlenen ayin, 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos´un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, katılımın az olması bekleniyor.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-08-10 16:02:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da sahipsiz sokak hayvanları mikroçiple takip edilecek
YEREL HABERLER Trabzon'da sahipsiz sokak hayvanları mikroçiple takip ...
Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Ortodoks Hristiyanlarca bu yıl 15 Ağustos tarihinde 7.'si planlanan ayine tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları nedeniyle 5 yıldır izin verilmiyordu Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos katılmayacak
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin 15 ...
Trabzon’da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yapıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği ...
Avrasya Çarşısı eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Avrasya Çarşısı eski günlerini arıyor
Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı
YEREL HABERLER Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakil ...
Karadeniz´de maskeli, sosyal mesafeli fındık hasadı
YEREL HABERLER Karadeniz´de maskeli, sosyal mesafeli fındık hasadı
Ortamahalle'ye ziyaretçi ilgisi
YEREL HABERLER Ortamahalle'ye ziyaretçi ilgisi
Ortahisar, üniversite birimi kurdu
YEREL HABERLER Ortahisar, üniversite birimi kurdu
Fındığın kanseri ‘Drakula’ yayılışını sürdürüyor Fındık dallarını kurutan ve anavatanı Uzakdoğu olan ‘Drakula’ lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Böceği bölgede yayılışını genişletti Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu: “Bu böceğin fındık için bir tehdit olduğu aşikar” “Böceğini yayılışı devam ediyor ama nereye kadar ulaşmıştır sınırları nedir onu bilmiyoruz”
YEREL HABERLER Fındığın kanseri ‘Drakula’ yayılışını ...
Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Trondsen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor 2 ismi KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor 2 ismi KAP'a bildirdi
Trabzon’da fındık hasadına başlandı Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: “Hedefimiz iki milyar dolar civarında olan fındık ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak”
YEREL HABERLER Trabzon’da fındık hasadına başlandı Trabzon Ticaret ...
Trabzon´da `örnek bahçede´ fındık hasadı
YEREL HABERLER Trabzon´da `örnek bahçede´ fındık hasadı
Bu göl siyah görüntüsü ile dikkat çekiyor Turizm potansiyelinin arttırılması ve suyun temiz kalması için son yıllarda milyonluk temizleme yatırımlarının yapıldığı Sera Gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya Yaklaşık 25 mahallenin kanalizasyonunun aktığı gölden 180 bin metreküplük rusubat çıkartılmasına rağmen göl hoş olmayan görüntüsü ile dikkat çekiyor Kirlilik ve güneşin birleşimiyle su yosunları çoğalınca gölün yüzeyi siyah tabakaya büründü KTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Özdemir: “Bu görüntünün bir sonraki aşamasında kokuşma başlar; İşte o zaman asıl felaket olur” “Burada ya gölü boşaltacaklar ya da çevresinde yaşayanların buradan gitmesi gerekecek”
YEREL HABERLER Bu göl siyah görüntüsü ile dikkat çekiyor Turizm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X