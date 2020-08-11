Park halindeki otomobilin camına mermi isabet etti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI, (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Dernekpazarı ilçesinde park halindeki otomobile, nereden geldiği bilinmeyen mermi isabet etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Nuri Özçelik´e ait 34 TC 8257 plakalı otomobilin ön camına mermi isabet etti. Esnaf arkadaşlarının haber vermesi üzerine aracının yanına geldiğini anlatan Özçelik, "Dün akşam saatlerinde dükkanda otururken esnaf arkadaşların arabamın camının kırıldığını belirttiler. Hemen arabamın yanına geldim ve içerisinde mermi çekirdeğini gördüm. Durumu polise bildirdim. O sırada arabada kimsenin olmaması veya bir kişinin başına denk gelmemesi tesellimiz" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Dernekpazar Yaşar FALCI

2020-08-11 11:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.