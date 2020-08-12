Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (4)

MAHSUR KALANLARIN KURTARILMA ANI KAMERADA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2020-08-12 20:34:50
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