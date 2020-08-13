Trabzon'un turizm merkezlerinde Korona virüs denetimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, turizm merkezleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği Korona virüs denetimlerine devam ediyor. Ekipler denetimler sırasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Trabzon’un gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ve Sümela Manastırı başta olmak üzere şehir genelinde yürüttükleri denetim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Halk sağlığını korumak adına yoğun gayret gösteren ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda da bulunuyor. Zabıta ekipleri ayrıca gereksinim duyan vatandaşlara maske dağıtımı da yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesini sağlamak adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız. Trabzon’un en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl ve Sümela Manastırı ile şehrin dört bir yanında 24 saat görev yapan ekiplerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili de vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Zabıta ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de günlük yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam etmektedir. Salgını en hafif düzeyde atlatabilmemiz için hem hemşehrilerimizin hem de şehrimizi ziyarete gelen vatandaşlarımızın belirtilen kurallara riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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