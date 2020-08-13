Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos tarihinde yapılacak ilk ayine pandemi nedeniyle ilgi az Korana virüs salgını nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelmeyeceği ayine Yunanistan ve Gürcistan'dan 50'ye yakın turist gelecek

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları nedeniyle 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos tarihinde yapılacak ilk ayine Korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl ilginin az olduğu bildirildi.

Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen yıldönümündeki ayine Korona virüs salgını nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılmayacağı belirtilirken, ayine şu ana kadar Yunanistan’dan 45, Gürcistan’da 5 olmak üzere 50 kadar turist akredite yaptırırken, Rusya’dan şu ana kadar henüz bir akredite yaptıran olmadığı öğrenildi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından beri ayin yapılamıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 28 Temmuz tarihinde Sümela Manastırı ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarının ardından telekonferans yöntemi ile katıldığı açılışta yaptığı konuşmada “Özellikle bu sene 15 Ağustos’ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırında restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayinini gerçekleştirebileceklerini de bu vesileyle duyurmak istiyorum” demişti.

Açıklamanın ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etmişti. Ayine bu yıl Bortholomeos'un Korona virüs salgını nedeniyle katılamayacağı öğrenilirken, ayini yönetmek üzere yerine üç yardımcısının katılacağı bildirildi.

Öte yandan Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sümela Manastırı'na ayin nedeniyle 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.0014.00 saatleri arasında ziyaretçi alımına kapalı olacağı belirtildi.

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