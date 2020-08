Selay SAYKALTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)SEL, heyelan ve taşkın gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı Doğu Karadeniz'de, halkı bilinçlendirmek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce Trabzon'da kurulan Taşkın Müzesi, açılışa hazırlanıyor. Sanal ortamda taşkın anı yaşatılan dünyadaki ilk interaktif taşkın müzesi, açılışın ardından ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlayacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde her yıl meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlar can ve mal kaybına yol açıyor, tarım alanlarına zarar veriyor. Karadeniz'de son dönemde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozarken, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte ani sel, heyelan ve taşkınlar yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'de sel, heyelan ve taşkınların yoğun olarak yaşandığı bölgede doğal afetlere karşı halkı bilgilendirmek amacıyla Taşkın Müzesi kuruldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü´ne bağlı Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü´nce kurulan müzede, sanal odada taşkın anı yaşatılıyor. Dünyada ilk olma özelliğine sahip 'interaktif taşkın müzesi'nde, rüsubat kontrol tesis tipleri, şehir taşkını modelleri, heyelan-taşkın etkileşim modelleri, taşkın sinema salonu, taşkın müdahale odası, erken uyarı sistemi ve mobil taşkın koordinasyon merkezi gibi bölümler yer alıyor. Müzenin sanal gerçeklik odasında ise taşkın anı ziyaretçilere yaşatılacak.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Sel, heyelan ve taşkın gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede, afetlerin yıkıcı etkilerinin anlatıldığı müze, son rötuşların tamamlanmasıyla, açılışa hazır hale getirildi. Resmi açılışı, gelecek hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılacak olan müze, pandemi tedbirleriyle ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açacak.

DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı, amaçlarının olası afetlere karşı halkın bilinçlenmesinde farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "İnsanlar dere yataklarına bilinçsiz müdahale ettiği zaman ister istemez taşkınlara sebep oluyorlar. İnsanların taşkın alanlarına yerleşmeleri veya taşkın anında nasıl davranılacağının bilinmemesi can ve mal kayıplarını artırabiliyor. Bununla ilgili farkındalık yaratmak istedik" dedi.

'ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLECEK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından müzenin yakın zamanda resmi açılışının yapılacağını aktaran Akçalı, "Buraya gelen insanlar taşkına nasıl sebebiyet verildiğini ve taşkın alanlarının neresi olduğunu öğrenecek, kendi evlerinin taşkın riski altında olup olmadığını dokunmatik haritalarla görebilecekler. Ülkemizde taşkın kontrolüne yönelik ilk olarak yapılan farklı uygulamalar var. Bunlarla ilgili çok çeşitli animasyon ve modellerimizi görecekler. 7'den 70'e yerli yabancı tüm konuklarımıza ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Şu anda küçük çaplı ziyaretler başladı. Konuklarımız da bilinçlenerek memnun şekilde buradan ayrılıyorlar" diye konuştu.

'MAKETLER ÇOK FAYDALI'

Resmi açılıştan önce kısmen ziyaretçilere açılan Taşkın Müzesi, özellikle öğrencilerin ilgisini çekiyor. TÜBİTAK projesi için Ordu'dan geldiğini söyleyen Ezgi Günaydın, "Taşkın kuvvetli bir felaket ve özellikle Karadeniz bölgesi için tehlikeli bir durum. Daha iyi öğrenebilmek, önlemleri daha iyi algılayabilmek ve bilgi sahibi olabilmek için müzeyi geziyoruz. Daha önce bu şekilde bir müzeyle karşılaşmamıştım. Buraya gelmeden önce taşkının bu kadar zararlı bir felaket olduğunun da farkında değildim. Ama şimdi şey hakkında bilgi sahibiyim. Ayrıca bizim için neler yapmamız gerektiği de anlatılmış. Maketler çok faydalı" dedi.

'GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM'

Öğrencilerden Asude Çelik de, "Geldiğimizde çok değişik sistemleri gördük, setleri gösterdiler. Bu kadar iyi tutabildiklerini gördükçe şaşırdım. Afetlerin bu kadar insanlara büyük etki ettiğini de anlamamıştım. Bizim oturduğumuz bölgede de risk varmış ona da şaşırdım. Bu kadar tehlike yaratacağını bilmiyordum. Müze olmasa 'bunlar bu kadar etki yaratıyor' demem. Afet anında ne yapacağımı kesinlikle bilemem" diye konuştu.

'DÜNYADA İLK OLDUĞUNU DUYDUK, GELDİK'

Öğrencilere refakat eden Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Volkan Selçuk ise "Taşkın Müzesi'nin dünyada ilk olduğunu duyduk ve büyük beklentiler içerisinde geldik. Beklentilerimizin de ötesine geçti. Gerçekten çok eğlenerek ve birçok bilgi edinerek buradan ayrıldık" ifadelerinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKALTolga SAĞLAM

