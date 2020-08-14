Başkan Ekim’den Sebat Gençlik’e Ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ekim’den Sebat Gençlik’e Ziyaret

İHA

Başkan Ekim’den Sebat Gençlik’e Ziyaret

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Trabzon 1. amatör kümede mücadele eden Sebat Gençlik Spor kulübünü ziyaret etti.
Söğütlü Mahallesi sahil kısmında bulunan Sebat Spor Tesislerinde gerçekleşen ziyarete Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör katıldı.
Tesislerde yapılan idmanı izleyen Başkan Ekim idman sonrası sporculara Belediyemiz hazırlamış olduğu formaları hediye etti. Sporculara tatlı ikramında bulunan Ekim daha sonra Kulüp Başkanı Erkan Kaynar ve kulüp yöneticileri ile tesislerde incelemelerde bulundu.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “İlçemizin güzide kulüplerinden Sebat Gençlik Spor Kulübü Trabzon 1. Amatör kümede mücadele etmektedir. Ligin avarajla 2. Sırasında mücadelesine devam ederken malum pandemiden dolayı maçlar iptal edildi. Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun açıklayacak olduğu kararı hep birlikte bekliyoruz. Sebat Spor’ un adına ve tarihine yakışır şekilde bu yolda mücadele eden kulübümüzü, yöneticilerini ve futbolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Zira geçmişe baktığımız zaman Akçaabat’ın adına Süper Ligde mücadele ederken Dünyaya duyuran Sebat Sporumuz olmuştur. Bizler Akçaabat Belediyesi olarak spora ve sporculara her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Sebat Gençlik Sporumuza da bu kutlu yolda malzeme ve materyal desteği sağladık. Spor İşleri Müdürlüğümüz amatör spor kulüpleri ile ve okullarımızla sürekli temas halinde. Biz, ’Spor herkes içindir’ ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. İlçemizin mahallerine imkanlarımız ölçüsünde spor alanları yaparak sporu insanlarımızın ayağına götürme arzusu içerisindeyiz. Bunun yanında spor işleri Müdürlüğümüz bünyesinde açık havada step aerobik ve pilates kurslarımız devam ediyor. Pandemide vatandaşlarımız spordan mahrum kalmasın diye maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sportif aktivitelerimiz sürdürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum” dedi.
Ziyaretin ardından Kulüp Başkanı ve yöneticileri Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e, Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ile Ali Günör’e ve Belediye Spor İşleri Müdürü Ahmet Murat Baş’a forma hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da kurulan 'Taşkın Müzesi' açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da kurulan 'Taşkın Müzesi' açılışa ...
Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos tarihinde yapılacak ilk ayine pandemi nedeniyle ilgi az Korona virüs salgını nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelmeyeceği ayine Yunanistan ve Gürcistan'dan 50'ye yakın turist gelecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos ...
CHP Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüsüne yakalandı
YEREL HABERLER CHP Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüsüne yakalandı
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın korona testi ...
Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos tarihinde yapılacak ilk ayine pandemi nedeniyle ilgi az Korana virüs salgını nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un gelmeyeceği ayine Yunanistan ve Gürcistan'dan 50'ye yakın turist gelecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra 15 Ağustos ...
Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman çıkıyor Bilgisayar oyunundaki silah kutusuna dikkat çekerek müzik enstrümanlarına ilgi çekmeyi amaçladılar
YEREL HABERLER Bu 'drop' kutusundan silah değil enstrüman ...
Trabzon'un turizm merkezlerinde Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Trabzon'un turizm merkezlerinde Korona virüs denetimi
Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan Afgan adamın yardımına koştu
YEREL HABERLER Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan Afgan adamın ...
Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sürmene'de sel ve heyelanda kapanan köy yolları ...
Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (4)
YEREL HABERLER Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi ...
Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı (3)
YEREL HABERLER Sürmene'de sel ve heyelan; mahsur kalan 2 kişi ...
Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış İlçenin Ormanseven mahallesinde yaşanan heyelanlar sonucu bulundukları yolda mahsur kalan 4 kişiye AFAD ekipleri ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış İlçenin ...
Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler 31 Ağustos 2020 tarihi emlakçılık belgesi almak isteyenler için son gün
YEREL HABERLER Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler 31 Ağustos 2020 ...
Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor 12 Dişli Çam Kabuk Böceği’nin neden olduğu ağaç kurumaları nedeniyle tehlike altındaki Atatürk Köşkü Ormanı yapılan rehabilitasyon çalışmasının ardından eski görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Atatürk Köşkü Ormanı yeniden yeşilleniyor 12 Dişli ...
Tezgahlar çingene palamudu ile şenlendi Balık av sezonun açılmasına yaklaşık 3 hafta kala palamut Karadeniz sularında kendini göstermesi ile balıkçıları umutlandırdı
YEREL HABERLER Tezgahlar çingene palamudu ile şenlendi Balık av ...
Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Değirmendere kenarında ölü olarak bulundu
Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X