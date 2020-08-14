Başkan Ekim’den Sebat Gençlik’e Ziyaret

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Trabzon 1. amatör kümede mücadele eden Sebat Gençlik Spor kulübünü ziyaret etti.

Söğütlü Mahallesi sahil kısmında bulunan Sebat Spor Tesislerinde gerçekleşen ziyarete Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ve Ali Güngör katıldı.

Tesislerde yapılan idmanı izleyen Başkan Ekim idman sonrası sporculara Belediyemiz hazırlamış olduğu formaları hediye etti. Sporculara tatlı ikramında bulunan Ekim daha sonra Kulüp Başkanı Erkan Kaynar ve kulüp yöneticileri ile tesislerde incelemelerde bulundu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “İlçemizin güzide kulüplerinden Sebat Gençlik Spor Kulübü Trabzon 1. Amatör kümede mücadele etmektedir. Ligin avarajla 2. Sırasında mücadelesine devam ederken malum pandemiden dolayı maçlar iptal edildi. Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun açıklayacak olduğu kararı hep birlikte bekliyoruz. Sebat Spor’ un adına ve tarihine yakışır şekilde bu yolda mücadele eden kulübümüzü, yöneticilerini ve futbolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Zira geçmişe baktığımız zaman Akçaabat’ın adına Süper Ligde mücadele ederken Dünyaya duyuran Sebat Sporumuz olmuştur. Bizler Akçaabat Belediyesi olarak spora ve sporculara her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Sebat Gençlik Sporumuza da bu kutlu yolda malzeme ve materyal desteği sağladık. Spor İşleri Müdürlüğümüz amatör spor kulüpleri ile ve okullarımızla sürekli temas halinde. Biz, ’Spor herkes içindir’ ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. İlçemizin mahallerine imkanlarımız ölçüsünde spor alanları yaparak sporu insanlarımızın ayağına götürme arzusu içerisindeyiz. Bunun yanında spor işleri Müdürlüğümüz bünyesinde açık havada step aerobik ve pilates kurslarımız devam ediyor. Pandemide vatandaşlarımız spordan mahrum kalmasın diye maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sportif aktivitelerimiz sürdürüyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Kulüp Başkanı ve yöneticileri Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e, Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir ile Ali Günör’e ve Belediye Spor İşleri Müdürü Ahmet Murat Baş’a forma hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.