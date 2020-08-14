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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümela Manastırı´nda 5 yıl aradan sonra yapılacak ayin için geldiler

DHA

Sümela Manastırı´nda 5 yıl aradan sonra yapılacak ayin için geldiler


TRABZON, (DHA)TRABZON´da, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı yapılan ve ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı´nda, restorasyon nedeniyle ara verilen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ayine, yurt dışından gelen az sayıda turist katılacak.
Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan tarihi manastırın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy´un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
BİN 100 TON KAYA ÇEKİLDİ
24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip tarafından yürütülen hummalı çalışmalarda, manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitleme çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışmalarla bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, manastırın korunması için her taraf çelik ağlarla örüldü. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının yapıldığı tarihi manastır, kurulan sistem sayesinde kaya düşme riskinden arındırıldı.
5 YIL ARADAN SONRA İLK AYİN
Sümela Manastırı´nda, restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen ve en son 2015´te düzenlenen ayin, yarın 5 yılın ardından ilk kez gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos´un katılmayacağı ve yönetmek üzere yardımcılarının katılacağı bildirilen ayine, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelen 50'ye yakın turist katılacak. Ayine katılacaklar, ateş ölçümü, maske ve hijyen tedbirleriyle manastıra alınacak. Sümela Manastırı, ayin nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında ise ziyaretçi alımına kapalı olacak. Ayinin tamamlanmasının ardından, tarihi mekan, pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edilebilecek.
SÜMELA MANASTIRI
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-08-14 11:07:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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