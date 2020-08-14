Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)
2020-08-14 18:54:39
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