Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (4)

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HEYALAN ANI KAMERADA

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "Çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2020-08-14 23:00:29



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